Как проверить слово слышался (букву "А") и прерывистый (приставку "пре")
Русский язык
Как проверить слово слышался (букву "А") и прерывистый (приставку "пре")
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Гость:
Слышать-услышал прерывистый-это правило если приближение при будет пре
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