Первые победы в 334 г до н .э поход Александра Македонского на Восток
История
Первые победы в 334 г до н .э поход Александра Македонского на Восток
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Александр Македонский захватил Персию
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