7. Анализ атмосферы Венеры показал, что в 15 л венерианского «воздуха» содержится 0,65 моль углекислого газа. Рассчитайте объемную долю углекислого газа в атмосфере планеты. А) 4% В) 97% Б) 49% Г) 52% 8. Определите щелочноземел...

Химия

7. Анализ атмосферы Венеры показал, что в 15 л венерианского «воздуха» содержится 0,65 моль углекислого газа. Рассчитайте объемную долю углекислого газа в атмосфере планеты. А) 4% В) 97% Б) 49% Г) 52% 8. Определите щелочноземельный металл, если известно, что в его хлориде массовая доля хлора составляет 74,7 %. А) Ra В) Be Б) Sr Г) Mg 9. Сплав цинка и меди весом 40 кг содержит 40% меди. В сплав добавили 11 кг цинка. Определите массу меди, которую нужно добавить в сплав, чтобы в сплаве стало 50% цинка. А) 8 В) 15 Б) 30 Г) 19 10. Сколько граммов надо взять 20 % раствора и 40 % раствора серной кислоты, чтобы получить 500 г 30 % раствора серной кислоты? А) 150 и 350 В) 400 и 100 Б) 250 и 250 Г) 300 и 200

Автор: Гость