ПОМОГИТЕ Расставьте ударения в фамилиях деятелей русской культуры Бальмонт Ко??стантин - поэт Иванов Александр- художник Иванов Всеволод - писатель Искандер Фазиль-писатель Коненков Сергей- скульптор Ложечников Иван-...

Литература
ПОМОГИТЕ Расставьте ударения в фамилиях деятелей русской культуры Бальмонт Ко??стантин - поэт Иванов Александр- художник Иванов Всеволод - писатель Искандер Фазиль-писатель Коненков Сергей- скульптор Ложечников Иван- писатель Лысенко Николай- композитор Майков Аполлон- поэт Ожегов Сергей- языковед Обухова Надежда- певица Одоевский Владимир-писатель Рыленков Николай- поэт
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