Первый класс,буква Т-какой у неё характер, как этот характер может прояалятся в по??тупках))))?

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"Т" - творческая личность, чувствительная натура, склонность к интуиции, стремление к постоянному поиску правды. Это символ креста напоминает о быстротечности жизни, и поэтому не следует откладывать на потом дела, которые можно сделать сейчас. Также,буква "Т" связана с творчеством, авторитетом, завершенностью.