Как я провела 8 марта ребят напишите что нибудь нормальное предложений 15-20 ,только быстрее
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Как я провела 8 марта ребят напишите что нибудь нормальное предложений 15-20 ,только быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот наступил мой любимый день! Сегодня 8 марта, а значит - Мы с друзьями(или одноклассниками) отдыхаем! Как не, как надо поздравить маму. Ну вот я пошел(а) гулять. Меня встретили друзья. И мы пошли в парк. Катались где только могли! Лучше всего было на камикадзе. Потом пошли в кафе и поздравили всех кто там был. На часах всего-то 5 часов вечера, сказал(а) я. Потом мы пошли во двор и там тоже всех поздравляли. День удался, но как вдруг... Маленькая девочка, которой было на вид 7 лет. Опичаленная, что её не поздравили с 8 марта. Плакала себе. Мы отвели её туда где были мы. И она с улыбкой пошла домой.
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