Площадь стекла прямоугольный формы 24 квадратных дециметров длина стекло 6 дм найди периметр истекла

Математика
Площадь стекла прямоугольный формы 24 квадратных дециметров длина стекло 6 дм найди периметр истекла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:6=4(дм) ширина P=(a+b)*2=(6+4)*2=20(дм)
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