Площадь стекла прямоугольный формы 24 квадратных дециметров длина стекло 6 дм найди периметр истекла
Математика
Площадь стекла прямоугольный формы 24 квадратных дециметров длина стекло 6 дм найди периметр истекла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:6=4(дм) ширина P=(a+b)*2=(6+4)*2=20(дм)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогитеее)Для этана характерно 1)образование 1-бромэтана в реакции с бромом 2)реакция полимеризации 3)взаимодействие с перманганатом калием 4)сгор...
Русский язык
География
Русский язык