Радиус кривизны вогнутого зеркала r=90см. на каком расстоянии от зеркала следует разместить предмет, чтобы получить мнимое изображение предмета, увеличенное в 3 раза?
Физика
Радиус кривизны вогнутого зеркала r=90см. на каком расстоянии от зеркала следует разместить предмет, чтобы получить мнимое изображение предмета, увеличенное в 3 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если предмет плоский, то достаточно построить изображение его крайних точек. На рисунке приведены построения изображения для положений предмета АВ перед зеркалом. Как видно, если предмет расположен на расстоянии а1 > R (дальше центра вогнутого зеркала), то образуется перевернутое, действительное, уменьшенное изображение предмета. Для сферического зеркала оптическая сила D определяется формулой где а1 и а2 — расстояния предмета и изображения от зеркала, R — радиус кривизны зеркала, F — его фокусное расстояние.Отсюда Поперечное линейное увеличение в зеркалах и линзах определяется формулой. где y1 — высота предмета и y2 — высота изображения.Отсюда Ответ:, изображение действительное, обратное, уменьшенное
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