Радиус кривизны вогнутого зеркала r=90см. на каком расстоянии от зеркала следует разместить предмет, чтобы получить мнимое изображение предмета, увеличенное в 3 раза?

Физика
Радиус кривизны вогнутого зеркала r=90см. на каком расстоянии от зеркала следует разместить предмет, чтобы получить мнимое изображение предмета, увеличенное в 3 раза?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если предмет плоский, то достаточно построить изображение его крайних точек. На рисунке приведены построения изображения для положений предмета АВ перед зеркалом. Как видно, если предмет расположен на расстоянии а1 > R  (дальше центра вогнутого зеркала), то образуется перевернутое, действительное, уменьшенное изображение предмета.  Для сферического зеркала оптическая сила D определяется формулой  где а1 и а2 — расстояния предмета и изображения от зеркала, R — радиус кривизны зеркала, F — его фокусное расстояние.Отсюда Поперечное линейное увеличение в зеркалах и линзах определяется формулой. где y1 — высота предмета и  y2  — высота изображения.Отсюда  Ответ:, изображение действительное, обратное, уменьшенное   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Возле школы растет 8 берез,а лип на 3 дерева больше.Сколько всего деревьев растет в??зле школы?
Ответить
Математика
Площадь стекла прямоугольный формы 24 квадратных дециметров длина стекло 6 дм найди периметр истекла
Ответить
Химия
Помогитеее)Для этана характерно 1)образование 1-бромэтана в реакции с бромом 2)реакция полимеризации 3)взаимодействие с перманганатом калием 4)сгор...
Ответить
Русский язык
Как тебя зовут? как твои дела? что ты делаешь? в каком ты классе? какое сейчас число?
Ответить
География
Помогите с заданиями пожалуйста
Ответить