Может ли многоугольник иметь а) одну диагональ б) три диагонали в) восемь диагонал??й?

Геометрия
Может ли многоугольник иметь а) одну диагональ б) три диагонали в) восемь диагонал??й?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильные ответы: а: может б нет в нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите неравенство 4/5х+8<0
Ответить
Физика
Радиус кривизны вогнутого зеркала r=90см. на каком расстоянии от зеркала следует разместить предмет, чтобы получить мнимое изображение предмета, ув...
Ответить
Математика
Возле школы растет 8 берез,а лип на 3 дерева больше.Сколько всего деревьев растет в??зле школы?
Ответить
Математика
Площадь стекла прямоугольный формы 24 квадратных дециметров длина стекло 6 дм найди периметр истекла
Ответить
Химия
Помогитеее)Для этана характерно 1)образование 1-бромэтана в реакции с бромом 2)реакция полимеризации 3)взаимодействие с перманганатом калием 4)сгор...
Ответить