Может ли многоугольник иметь а) одну диагональ б) три диагонали в) восемь диагонал??й?
Геометрия
Может ли многоугольник иметь а) одну диагональ б) три диагонали в) восемь диагонал??й?
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Правильные ответы: а: может б нет в нет
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