Решите неравенство 4/5х+8lt;0
Математика
Решите неравенство 4/5х+8lt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5х+8<0 умножим на 5 чтобы избавиться от дроби 4х+40<0 находим х 4х<-40 х<-10 Если нужен ответ в виде промежутка, то от минус бесконечности до минус 10 в круглых скобках Надеюсь помогла)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Радиус кривизны вогнутого зеркала r=90см. на каком расстоянии от зеркала следует разместить предмет, чтобы получить мнимое изображение предмета, ув...
Математика
Математика
Площадь стекла прямоугольный формы 24 квадратных дециметров длина стекло 6 дм найди периметр истекла
Химия
Помогитеее)Для этана характерно 1)образование 1-бромэтана в реакции с бромом 2)реакция полимеризации 3)взаимодействие с перманганатом калием 4)сгор...