Решите неравенство 4/5х+8lt;0

Математика
Решите неравенство 4/5х+8lt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5х+8<0 умножим на 5 чтобы избавиться от дроби 4х+40<0 находим х 4х<-40 х<-10 Если нужен ответ в виде промежутка, то  от минус бесконечности до минус 10 в круглых скобках Надеюсь помогла)))
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