Решите неравенство 4/5х+8lt;0

Гость: Гость:

4/5х+8<0 умножим на 5 чтобы избавиться от дроби 4х+40<0 находим х 4х<-40 х<-10 Если нужен ответ в виде промежутка, то от минус бесконечности до минус 10 в круглых скобках Надеюсь помогла)))