Если Оля купит 3 розы, то у нее останется 1400 р, а если она купит 5 таких же роз, то у нее останется 1000 р. Найди цену одной розы.
Математика
Если Оля купит 3 розы, то у нее останется 1400 р, а если она купит 5 таких же роз, то у нее останется 1000 р. Найди цену одной розы.
Ответ(ы):
Гость:
1)1400-1000=400(руб.) разница между ценой 3 розами и 5 розами 2)5-3=2(розы)-разница между розами 400 руб -2 розы 400:2=200 рублей стоит 1 роза
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