Если Оля купит 3 розы, то у нее останется 1400 р, а если она купит 5 таких же роз, то у нее останется 1000 р. Найди цену одной розы.

Математика

Если Оля купит 3 розы, то у нее останется 1400 р, а если она купит 5 таких же роз, то у нее останется 1000 р. Найди цену одной розы.

Автор: Гость