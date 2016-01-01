Если от суммы первых 2016 парных натуральных чисел отнять сумму первых 2016 не парных чисел тогда какое число палучится

Математика

Если от суммы первых 2016 парных натуральных чисел отнять сумму первых 2016 не парных чисел тогда какое число палучится

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