Какие типы склонения есть у существительных как их определить как опредилить окончания в предложном падеже у существительных
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Какие типы склонения есть у существительных как их определить как опредилить окончания в предложном падеже у существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть 1 склонение, второе и третье. 1 скл. - м.р. и ж.р. (оканчиваются на -а, -я) 2 скл. - м.р. и ср.р (окончания либо нет, либо оканчиваются на -о, -е) 3 скл. - ж.р. (оканчиваются на -ь, т.е.окончание нулевое) Предложный падеж: отвечает на вопросы - о ком?о чем?
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