Какие типы склонения есть у существительных как их определить как опредилить окончания в предложном падеже у существительных

Гость: Гость:

Есть 1 склонение, второе и третье. 1 скл. - м.р. и ж.р. (оканчиваются на -а, -я) 2 скл. - м.р. и ср.р (окончания либо нет, либо оканчиваются на -о, -е) 3 скл. - ж.р. (оканчиваются на -ь, т.е.окончание нулевое) Предложный падеж: отвечает на вопросы - о ком?о чем?