Когда остановится движение поршня, поднимающегося вверх?

Гость: Гость:

При движении поршня вниз вода, находящаяся под поршнем, давит на нижний клапан и он закрывается) Одновременно под давлением воды открывается клапан внутри поршня, и вода переходит в пространство над поршнем. При последующем движении поршня вверх вместе с ним поднимается и находящаяся над ним вода, которая и вытекает в трубу. Одновременно за поршнем поднимается новая порция воды и т.д...... При ходе поршня вверх вода высасывается с глубины не более 10 метров, а дальше, при движении поршня вниз, клапан затыкается, и пристройкой вода поднимается поршневым давлением вверх - а его теоретически можно развивать сколь угодно большим Спс и 5 !)