Как решать это столбик 1) 7032/4+987*6= 2) 4840/8+1975*4= 3) 875*6-9405/9= 4) 940*4-840/5 5) 608*9-7254/6=
Математика
Как решать это столбик 1) 7032/4+987*6= 2) 4840/8+1975*4= 3) 875*6-9405/9= 4) 940*4-840/5 5) 608*9-7254/6=
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Айдите сумму всех нечетных чисел k, каждое из которых делится без остатка на 17 и уд??влетворяет условию. -221<=k<324.