Какое из этих растений может дольше всего обходиться без воды ?кислота,ландыш,очи??ок,ряска

Окружающий мир
Какое из этих растений может дольше всего обходиться без воды ?кислота,ландыш,очи??ок,ряска
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очиток( он может без воды дольше всего)
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