Сч_т, ш_рох, багрянц_м. ц_фра, ш_пот, деш_вый, ж_сткий, печ_нка, жж_т, расч_ска, ч_порный, ??ильный ож_г, ц_кличный, ч_рствый, ож_г руку, мяч_м. ц_ничный, ц_плячий, тяж_лый, багаж_м, ш_фёр, плащ_м, трещ_тка (искл).
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Сч_т, ш_рох, багрянц_м. ц_фра, ш_пот, деш_вый, ж_сткий, печ_нка, жж_т, расч_ска, ч_порный, ??ильный ож_г, ц_кличный, ч_рствый, ож_г руку, мяч_м. ц_ничный, ц_плячий, тяж_лый, багаж_м, ш_фёр, плащ_м, трещ_тка (искл).
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