Сч_т, ш_рох, багрянц_м. ц_фра, ш_пот, деш_вый, ж_сткий, печ_нка, жж_т, расч_ска, ч_порный, ??ильный ож_г, ц_кличный, ч_рствый, ож_г руку, мяч_м. ц_ничный, ц_плячий, тяж_лый, багаж_м, ш_фёр, плащ_м, трещ_тка (искл).

Русский язык
Сч_т, ш_рох, багрянц_м. ц_фра, ш_пот, деш_вый, ж_сткий, печ_нка, жж_т, расч_ска, ч_порный, ??ильный ож_г, ц_кличный, ч_рствый, ож_г руку, мяч_м. ц_ничный, ц_плячий, тяж_лый, багаж_м, ш_фёр, плащ_м, трещ_тка (искл).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счет, шорох, багрянцем, цифра, шепот, дешевый, жесткий, печенка, жжет, расчестка, чопорный, сильный ожог, цикличный, ожег руку, мячом, циничный, циплячий, тяжелый, багажом, шофер, плащом, трещотка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения 1 ) 0,8(3a-13)-0,6(6a-8), при a= -3 1/2
Ответить
История
Любимым делом Петра 2 были (два ответа): 1) верховая езда 2) соколиная охота 3) придворные балы с попойками 4) театральные представления ...
Ответить
Математика
Найди меншее из двух чисел сумма которых 378,а разность 40
Ответить
Русский язык
Составить предложение Какие цветы цветет словами
Ответить
Русский язык
Какие корни в словах "жужжанье" и "жужжат"?
Ответить