Найдите значение выражения 1 ) 0,8(3a-13)-0,6(6a-8), при a= -3 1/2

Математика
Найдите значение выражения 1 ) 0,8(3a-13)-0,6(6a-8), при a= -3 1/2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8(3a-13)-0,6(6a-8)= 2,4a-10,4-3,6a+4,8 = -1,2a - 5,6   при a= -3 1/2 -1,2a - 5,6 = -1,2*(-3,5) - 5,6 = 4,2-5,6 = - 1,4

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