Любимым делом Петра 2 были (два ответа): 1) верховая езда 2) соколиная охота 3) придворные балы с попойками 4) театральные представления 5) строительство флота
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Любимым делом Петра 2 были (два ответа): 1) верховая езда 2) соколиная охота 3) придворные балы с попойками 4) театральные представления 5) строительство флота
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Ответ: 2, 3. Петр Второй любил охоту и веселья во дворе.
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