Любимым делом Петра 2 были (два ответа): 1) верховая езда 2) соколиная охота 3) придворные балы с попойками 4) театральные представления 5) строительство флота

История

Любимым делом Петра 2 были (два ответа): 1) верховая езда 2) соколиная охота 3) придворные балы с попойками 4) театральные представления 5) строительство флота

Автор: Гость