Помогите. Выделиное задание . Пж

Гость: Гость:

Выделенное 991номер. А) 5 3/5+ 1 3/5= 6 6/5= 7 1/5. Б) 3 2/7+ 2 6/7= 5 8/7= 6 1/7. В) 4 3/8+ 7/8= 4 10/8= 5 2/8= 5 1/4. Г) 9 5/9+ 11 7/9= 20 12/9= 21 3/9= 21 1/3. Д) 1 11/17+ 2 15/17= 3 26/17= 4 9/17. Е) 4 13/27+ 8 17/27= 12 30/27= 13 3/27= 13 1/9. ___________ тут везде одинаковый знаменатель (внизу) значит считаем целые отдельно и числитель (вверху) отдельно, выделяем целые с числителя, например 6 6/5= 6 целых есть и 6:5=1 (ост 1); значит ещё одна целая, а остаток в числитель пишем, знаменатель как был. 21 3/9 тут 21 целая, но можно делить на одно число знаменатель и числитель 3:3=1 и 9:3=3 сокращается на 3, пишем 21 1/3.