Вычисли: 3м-2дм4см+6м9см 5м+3м5дм7см-4м68см

Математика
Вычисли: 3м-2дм4см+6м9см 5м+3м5дм7см-4м68см
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 1км 2м 7дм 4см!
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