Пожалуйста!!!!! Срочно!!! Надо исправить двойку и ответить 7 класс Восстание Баш??ир План: 1-Причина 2-Повод 3-Руководителя 4-ход ( в действиях) 5-Итоги

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Башкирское восстание. Причина и повод для выступления: прибытие в Уфу царских чиновников для сбора налогов, призыва на воинскую службу, введение новых налогов, налог на серые и карие глаза, оскорбление их национальных и религиозных чувств. Руководители: башкирская знать и мусульманское духовенство. Ход (в действиях): разорение русских деревень, продажа жителей в рабство на турецких рынках, в османскую империю и в крымское ханство. Итоги: 1711 г. царским властям удалось подавить это восстание лишь спустя несколько лет.