Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!! Очень сильно туплю по Билетам по Геометрии...Помогите! Билет №1. 1. Точки. Прямые. Отрезки. 2. Сформулировать теорему, выражающую третий признак равенства треугольников. 3. Задача на тему «Смежные у...

Геометрия

Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!! Очень сильно туплю по Билетам по Геометрии...Помогите! Билет №1. 1. Точки. Прямые. Отрезки. 2. Сформулировать теорему, выражающую третий признак равенства треугольников. 3. Задача на тему «Смежные углы». Билет №2. 1. Виды треугольников. 2. Сформулировать 1 признак параллельности прямых. 3. Задача на тему «Признаки равенства треугольников». Билет №3. 1. Линии в треугольнике (медиана, биссектриса, высота). 2. Сформулировать 2 признак параллельности прямых. 3. Задача на тему «Окружность». Билет №4. 1. Наклонная, проведенная из данной точки к прямой, расстояние от точки до прямой. 2. Сформулировать 3 признак параллельности прямых. 3. Задача на тему «Внешний угол треугольника». Билет №5. 1. Определение параллельных прямых, параллельные отрезки. 2. Сформулировать первый признак равенства треугольников. 3. Задача на тему «Треугольники». Билет №6. 1. Луч Угол. Виды углов. 2. Свойство углов при основании равнобедренного треугольника. 3. Задача на тему «Свойства параллельности двух прямых». Билет №7. 1. Что такое секущая. Назовите пары углов, которые образуются при пересечении двух прямых секущей. 2. Сформулировать теорему, выражающую второй признак равенства треугольников. 3. Задача на тему «Признаки параллельности двух прямых». Билет №8. 1. Объясните, как построить треугольник по двум сторонам и углу между ними. 2. Теорема о сумме углов треугольника. 3. Задача на тему «Второй признак равенства треугольников». Билет №9. 1. Определение окружности, центра, радиуса, хорды и диаметра. 2. Неравенство треугольника. 3. Задача на тему «Признаки параллельности двух прямых». Билет №10. 1. Аксиомы геометрии. Аксиома параллельных прямых и свойства из нее вытекающие. 2. Свойства прямоугольных треугольников. 3. Задача на тему «Соотношения между сторонами и углами треугольника». Билет №11. 1. Какой треугольник называется прямоугольным. Стороны прямоугольного треугольника. 2. Сформулировать 1 свойство параллельных прямых. 3. Задача на тему «Смежные углы».

Автор: Гость