Помогите сделать номер 12.
Английский язык
Помогите сделать номер 12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) much 2) A lot of 3) any 4) a lot of 5) some 6) a few 7) a lot of. Вот небольшая подсказка: "Some" - используется в обычных предложениях, где нет вопроса либо отрицания, а "any" используется в отрицательных либо вопросительных предложениях. "A few" - переводится как несколько.
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