ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Напишите сочинение на тему:"Почему люди любят ошибаться"объем на страницу)Пожалуйста)

Гость: Гость:

Люди не могут любить ошибаться. Это не логично, любить ошибаться. Есть вариант, что люди просто учаться на своих ошибок, и в некоторой литературе можно найти строки, что чем больше ошибок ты совершил, тем легче тебе будет потом.