ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Напишите сочинение на тему:"Почему люди любят ошибаться"объем на страницу)Пожалуйста)

Литература
ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Напишите сочинение на тему:"Почему люди любят ошибаться"объем на страницу)Пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди не могут любить ошибаться. Это не логично, любить ошибаться. Есть вариант, что люди просто учаться на своих ошибок, и в некоторой литературе можно найти строки, что чем больше ошибок ты совершил, тем легче тебе будет потом. 
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