Диагональ куба равна 7 корень из трех сантиметров Найдите площадь полной поверхности куба
Математика
Диагональ куба равна 7 корень из трех сантиметров Найдите площадь полной поверхности куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ 98РЕШЕНИЕ : ПО ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРАА КВАДРАТ + А КВАДРАТ + А КВАДРАТ = 49ГДЕ А - СТОРОНА КУБА ( РЕБРО ) ПОЭТОМУ ПЛОЩАДЬ ГРАНИ = А КВАДРАТ = 49 / 3ШЕСТЬ ГРАНЕЙ = 49 / 3 УМНОЖИТЬ НА 6 = 98СПС и 5!)
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