Диагональ куба равна 7 корень из трех сантиметров Найдите площадь полной поверхности куба

Математика
Диагональ куба равна 7 корень из трех сантиметров Найдите площадь полной поверхности куба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ 98РЕШЕНИЕ :  ПО ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРАА КВАДРАТ + А КВАДРАТ + А КВАДРАТ = 49ГДЕ А - СТОРОНА КУБА ( РЕБРО )  ПОЭТОМУ ПЛОЩАДЬ ГРАНИ = А КВАДРАТ = 49 / 3ШЕСТЬ ГРАНЕЙ = 49 / 3 УМНОЖИТЬ  НА 6 = 98СПС и 5!)

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