Диагональ куба равна 7 корень из трех сантиметров Найдите площадь полной поверхности куба

Гость: Гость:

ОТВЕТ 98РЕШЕНИЕ : ПО ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРАА КВАДРАТ + А КВАДРАТ + А КВАДРАТ = 49ГДЕ А - СТОРОНА КУБА ( РЕБРО ) ПОЭТОМУ ПЛОЩАДЬ ГРАНИ = А КВАДРАТ = 49 / 3ШЕСТЬ ГРАНЕЙ = 49 / 3 УМНОЖИТЬ НА 6 = 98СПС и 5!)