Помогите,пожалуйста,написать программу в PascalABC спасибо!
Информатика
Помогите,пожалуйста,написать программу в PascalABC спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа написана с учетом того, что символ "." в строке обязательно есть (т.е. без контроля ввода). var s,s1:string; i:integer; begin writeln('Введите строку:'); readln(s); s1:=''; i:=length(s); while s[i]<>'.' do begin s1:=s[i]+s1; i:=i-1; end; writeln('Расширение файла - ',s1); end. Пример: Введите строку: С:\учёба\математика\ГИА\Расписание.txt Расширение файла - txt
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите,при каком значении N квадратный трехчлен будет полным квадратом некоторо??о двучлена 49м^2+N+36n^4
Математика
Четверокласснику Семёну купили новое покрывало для кровати.Какие размеры могло иметь это покрывало? 1)15мм х 20мм 2)15см х 40 см 3)150 см х 200 см ...
Окружающий мир
Математика