Помогите,пожалуйста,написать программу в PascalABC спасибо!

Гость: Гость:

Программа написана с учетом того, что символ "." в строке обязательно есть (т.е. без контроля ввода). var s,s1:string; i:integer; begin writeln('Введите строку:'); readln(s); s1:=''; i:=length(s); while s[i]<>'.' do begin s1:=s[i]+s1; i:=i-1; end; writeln('Расширение файла - ',s1); end. Пример: Введите строку: С:\учёба\математика\ГИА\Расписание.txt Расширение файла - txt