Каким ветром является хазри?

Окружающий мир
Каким ветром является хазри?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хазри является названием холодного северного ветра Каспийского моря, который дует через полуостров Абшерон и особенно Баку в течение года.
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