Материальная точка движется прямолинейно по закону x(t)=t^3-4t^2.Найдите скорость и ус??орение в моменте t=5с(Перемещение измеряется в метрах.)

Математика
Материальная точка движется прямолинейно по закону x(t)=t^3-4t^2.Найдите скорость и ус??орение в моменте t=5с(Перемещение измеряется в метрах.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как найти скорость? Скорость - первая производная от координаты v(t) = x`(t) =  3*t^2 - 4*t v(5) =  3*5^2 - 4*5 = 75 - 20 = 55 м/c Как найти ускорение? Это первая производная от скорости a(t) = v`(t) =  6*t - 4 a(5) = v`(5) =  6*5 - 4 = 30 - 4 = 26м^2/c
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