Материальная точка движется прямолинейно по закону x(t)=t^3-4t^2.Найдите скорость и ус??орение в моменте t=5с(Перемещение измеряется в метрах.)

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Как найти скорость? Скорость - первая производная от координаты v(t) = x`(t) = 3*t^2 - 4*t v(5) = 3*5^2 - 4*5 = 75 - 20 = 55 м/c Как найти ускорение? Это первая производная от скорости a(t) = v`(t) = 6*t - 4 a(5) = v`(5) = 6*5 - 4 = 30 - 4 = 26м^2/c