Упростите выражение 1) 6.7+m +5.4- m -8.5 2)23- a + a -34.2 -a
Математика
Упростите выражение 1) 6.7+m +5.4- m -8.5 2)23- a + a -34.2 -a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=3,6 2)=-a-11,2 =============
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Материальная точка движется прямолинейно по закону x(t)=t^3-4t^2.Найдите скорость и ус??орение в моменте t=5с(Перемещение измеряется в метрах.)
Литература
ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Напишите сочинение на тему:"Почему люди любят ошибаться"объем на страницу)Пожалуйста)
Математика
Английский язык