Упростите выражение 1) 6.7+m +5.4- m -8.5 2)23- a + a -34.2 -a

Математика
Упростите выражение 1) 6.7+m +5.4- m -8.5 2)23- a + a -34.2 -a
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=3,6 2)=-a-11,2 =============
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