Найдите периметр треугольника ,если одна сторона ровна 3 целым 2/5см, а две другие р??вны между собй и дленнее первой стороны на 1/2см?решите пожалуйсто
Математика
Найдите периметр треугольника ,если одна сторона ровна 3 целым 2/5см, а две другие р??вны между собй и дленнее первой стороны на 1/2см?решите пожалуйсто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 2/5+1/2=3 4/10+5/10=3 9\10 3 9/10*2+3 2/5 = 7 8/10 + 3 2/5 = 7 8/10 + 3 4/10 = 10 12/10 = 11 2/10 = 11 1/5
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