Найдите периметр треугольника ,если одна сторона ровна 3 целым 2/5см, а две другие р??вны между собй и дленнее первой стороны на 1/2см?решите пожалуйсто

Математика

Найдите периметр треугольника ,если одна сторона ровна 3 целым 2/5см, а две другие р??вны между собй и дленнее первой стороны на 1/2см?решите пожалуйсто

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