Дан треугольник АВС.Используя рисунок определите длину отрезка MN если АС=48
Геометрия
Дан треугольник АВС.Используя рисунок определите длину отрезка MN если АС=48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рисунке видно, что AM=MB, CN=NB, значит NM - средняя линия, а значит MN=0,5AC=0,5*48=24. Ответ: MN=24.
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