Решите уравнение (x+1)(x2-x+1)+(x-1)(x+1)=0

Алгебра
Решите уравнение (x+1)(x2-x+1)+(x-1)(x+1)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( x + 1)(x^2 - x + 1) + ( x - 1)(x + 1) = 0 x^3 + 1 + x^2 - 1 = 0 x^3 + x^2 = 0 x^2( x + 1) = 0 x^2 = 0 x = 0 x + 1 =0 x = - 1 Ответ: x1 = 0, x2 = - 1.
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