Объясни как на письме обозначить мягкость согласных звуков в выделенных словах

Русский язык
Объясни как на письме обозначить мягкость согласных звуков в выделенных словах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для этого просто надо мягкие согласные выделять запятой. Например: смех. см'ех.
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