Найдите сторону квадрата площадь которого равна сумме площадей квадратов со сторонами 5 и 12 сантиметров
Математика
Найдите сторону квадрата площадь которого равна сумме площадей квадратов со сторонами 5 и 12 сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*5=25 кв.см 2)12*12=144 кв.см 3)25+144=169 кв.см 4)Сторона квадрата=13 см
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