Найдите сторону квадрата площадь которого равна сумме площадей квадратов со сторонами 5 и 12 сантиметров

Математика

Найдите сторону квадрата площадь которого равна сумме площадей квадратов со сторонами 5 и 12 сантиметров

Автор: Гость