Подобрать пословицы по смыслу 1)мир освещается солнцем,а человек-знанием.2)чтобы и?? ручья напиться,и то нужно наклониться.;3)правда как солнце:ее ладонью не прикроешь;4)где река всего глубже,там меньше шумит.1)ладонью солнца н...

Окружающий мир

Подобрать пословицы по смыслу 1)мир освещается солнцем,а человек-знанием.2)чтобы и?? ручья напиться,и то нужно наклониться.;3)правда как солнце:ее ладонью не прикроешь;4)где река всего глубже,там меньше шумит.1)ладонью солнца не заслонишь;2)большие птицы молчаливы,малые птицы крикливы.;4)кто любит рыбку,должен сидеть в воде

Автор: Гость