Сочинение на тему "Что такое человечность?" Сочинение.Не менее 70 слов.

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Человечность – моральное качество, выражающее принцип гуманизма применительно к повседневным взаимоотношениям людей. Включает ряд более частных качеств - благожелательность, уважение к людям, сочувствие и доверие к ним, великодушие, самопожертвование ради интересов др., а также предполагает скромность, честность, искренность. Философский словарьЧеловечность – это одно из лучших морально-нравственных качеств человека, делающее его достойным всяческого уважения. Человечность – это умение почувствовать другого человека, его духовный мир, его интересы и надежды. Человечность – это доброжелательное отношение к людям и миру. Человечность – это готовность прийти на помощь каждому, кому она необходима, без оглядки на его достоинства, возможности и социальное положение. Человечность – это умение замечать позитивные черты характера и личности каждого человека. Человечность – это готовность прощать ошибки и необдуманные поступки окружающих, и отказ от осуждения. А кратко то Человечность это - гуманность, человеческое отношение к окружающим.