Айдите сумму всех нечетных чисел k, каждое из которых делится без остатка на 17 и уд??влетворяет условию. -221lt;=klt;324.

Гость: Гость:

[[[ 1-ый способ ]]] Итак: между (–13) и 19 (включительно) лежат нечётные числа: (–13), (–11), (–9), (–7), (–5), (–3), (–1), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19 – всего 17 чисел. Нам необходимо найти сумму всех допустимых каждое из которых представляет собой какое-то допустимое нечётное число, умноженное на 17, тогда можно сложить все эти допустимые нечётные числа и умножить их на 17 (вынести за скобку общий множитель). Чтобы сложить члены арифметической последовательности (которой являются последовательные нечётные числа), нужно среднеарифметическое крайних членов этой последовательности умножить на их количество. Тогда искомая сумма равна: [[[ 2-ой способ ]]] Пусть Итак: Нам необходимо найти сумму всех членов арифметической прогрессии в пределах индекса который пробегает разных значений. Чтобы сложить члены арифметической прогрессии, нужно среднеарифметическое крайних членов этой последовательности умножить на их количество. Тогда искомая сумма равна: О т в е т : 867 .