Айдите сумму всех нечетных чисел k, каждое из которых делится без остатка на 17 и уд??влетворяет условию. -221lt;=klt;324.
Алгебра
Айдите сумму всех нечетных чисел k, каждое из которых делится без остатка на 17 и уд??влетворяет условию. -221lt;=klt;324.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[[[ 1-ый способ ]]] Итак: между (–13) и 19 (включительно) лежат нечётные числа: (–13), (–11), (–9), (–7), (–5), (–3), (–1), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19 – всего 17 чисел. Нам необходимо найти сумму всех допустимых каждое из которых представляет собой какое-то допустимое нечётное число, умноженное на 17, тогда можно сложить все эти допустимые нечётные числа и умножить их на 17 (вынести за скобку общий множитель). Чтобы сложить члены арифметической последовательности (которой являются последовательные нечётные числа), нужно среднеарифметическое крайних членов этой последовательности умножить на их количество. Тогда искомая сумма равна: [[[ 2-ой способ ]]] Пусть Итак: Нам необходимо найти сумму всех членов арифметической прогрессии в пределах индекса который пробегает разных значений. Чтобы сложить члены арифметической прогрессии, нужно среднеарифметическое крайних членов этой последовательности умножить на их количество. Тогда искомая сумма равна: О т в е т : 867 .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Подобрать пословицы по смыслу 1)мир освещается солнцем,а человек-знанием.2)чтобы и?? ручья напиться,и то нужно наклониться.;3)правда как солнце:ее ...
Русский язык
Сч_т, ш_рох, багрянц_м. ц_фра, ш_пот, деш_вый, ж_сткий, печ_нка, жж_т, расч_ска, ч_порный, ??ильный ож_г, ц_кличный, ч_рствый, ож_г руку, мяч_м. ц_...