Разобрать предложение по членам. лиса ступает осторожно
Русский язык
Разобрать предложение по членам. лиса ступает осторожно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса- подлежащее(сущ.) Ступает-сказуемое(гл.) Осторожно- наречье
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