Разобрать предложение по членам. лиса ступает осторожно

Русский язык
Разобрать предложение по членам. лиса ступает осторожно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса- подлежащее(сущ.) Ступает-сказуемое(гл.) Осторожно- наречье
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