Где дефис ставится? Птичка малиновка,мальчишки пастухи,царевна Лебедь,художник ??амнерез,красавица графиня, Москва река,ягода малина,Аника воин.

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Где дефис ставится? Птичка малиновка,мальчишки пастухи,царевна Лебедь,художник ??амнерез,красавица графиня, Москва река,ягода малина,Аника воин.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художник-камнерез ягода-малина
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