Где дефис ставится? Птичка малиновка,мальчишки пастухи,царевна Лебедь,художник ??амнерез,красавица графиня, Москва река,ягода малина,Аника воин.
Русский язык
Где дефис ставится? Птичка малиновка,мальчишки пастухи,царевна Лебедь,художник ??амнерез,красавица графиня, Москва река,ягода малина,Аника воин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художник-камнерез ягода-малина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какими изменениями концентраций компонентов системы 2NO(г)+О2(г)↔ 2NO2(г) или её объём?? можно сместить равновесие в сторону образования оксида азо...
Русский язык
Выбери для пословиц подходящие по смыслу слова и впиши их, решая орфографические ??адачи. Беда ------------ в его зависти. ---------- матери лучше ...
Английский язык