От чего громоотвод защещает высокие здания
Физика
От чего громоотвод защещает высокие здания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Громоотвод защищает от ударов молнии
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