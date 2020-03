Если придумать придложение что я делаю утром по английскому то надо ставить have. например I .... to get up at half past 7 in the morning надо вставить have??

Английский язык

Если придумать придложение что я делаю утром по английскому то надо ставить have. например I .... to get up at half past 7 in the morning надо вставить have??

Автор: Гость