Если придумать придложение что я делаю утром по английскому то надо ставить have. например I .... to get up at half past 7 in the morning надо вставить have??
Английский язык
Если придумать придложение что я делаю утром по английскому то надо ставить have. например I .... to get up at half past 7 in the morning надо вставить have??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yes-Да надо вставить have!
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