Если сумма 2016 натуральных чисел равна 2017, то их произведение равно : 1; 2; 2016; 2017; СРОЧНО!
Алгебра
Если сумма 2016 натуральных чисел равна 2017, то их произведение равно : 1; 2; 2016; 2017; СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сумма 2016 натуральных чисел дает 2017, то 2015 этих натуральных чисел это единицы и одно число это двойка. если умножать кучу единиц на 2 то получится 2 ответ:2
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