Помогите !! очень надо!! составить цепочку . Be - оксид - гидрооксид - соль
Химия
Помогите !! очень надо!! составить цепочку . Be - оксид - гидрооксид - соль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Be + O2=2BeO 2) BeO+ H2O= Be(OH)2 3) Be(OH)2+HCl=BeCl2+H2O
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