Если вася даст пете 6 монет то у них станет поровну монет, а если Петя даст Васе 9 мо??ет то у Васи станет в к раз больше чем у пети. При каком наибольшем к это возможно? 20, 25, 30, 31, 37. Пршу расчитать.

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Среднеарифметическое двух чисел всегда меньше большого числа на столько же, насколько оно больше меньшего числа. Ну например для чисел и – среднеарифметическое равно и при этом на меньше двадцати пяти и на больше семнадцати. Когда Вася отдаёт Пете монет и у них становится поровну, то они как раз и приходят к среднеарифметическому их начальных количеств монет. В итоге у Васи оказывается на монет меньше изначального, а у Пети на монет больше изначального. А значит, вначале у Васи было на монет больше, чем у Пети. Путь у Васи вначале монет. Тогда у Пети монет. В первом случае всё как раз получается правильно: Во втором случае у Васи-II оказывается монет, а у Пети-II будет монет. При этом у Пети-II монет в раз меньше, т.е. если мы количество монет Пети-II мысленно увеличим в раз, то их станет столько же, сколько и у Васи-II. На этом основании составим уравнение: Далее это целочисленное уравнение можно решить двумя способами: [[[ 1-ый способ ]]] Чтобы было целым, целой должен быть и результат деления в дроби, а чтобы было максимальным, частное от деления в дроби должно быть максимальным, а значит её знаменатель должен быть минимальным, целым, положительным числом, что возможно только, когда откуда: [[[ 2-ой способ ]]] Чтобы было целым, целой должен быть и результат деления в дроби. А максимальное значение знаменателя в такой дроби (при том, что частное от деления остаётся целым) составляет откуда: О т в е т :