Если вы взяли на рояле ноту "ля" 1октавы, то гармоники, возникающие совместно с базовым звуком, будут иметь частоты... КАКИЕ? -220Гц -330Гц -400Гц -440Гц -660Гц -880Гц -1320Гц -4400Гц

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Если вы взяли на рояле ноту "ля" 1октавы, то гармоники, возникающие совместно с базовым звуком, будут иметь частоты... КАКИЕ? -220Гц -330Гц -400Гц -440Гц -660Гц -880Гц -1320Гц -4400Гц

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