Помогите пожалуста. Если в Житомире по поясному времени 19:00 то сколько будет в: Луганске,Берлине,Москве,Вашингтоне,Лондоне на Чукотке
География
Помогите пожалуста. Если в Житомире по поясному времени 19:00 то сколько будет в: Луганске,Берлине,Москве,Вашингтоне,Лондоне на Чукотке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Житомир 19.00 Луганск 19.00 Берлин 18.00 Москва 20.00 Вашингтон 12.00 Лондон 17.00 Чукотка 05.00
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