Составе задачу чтобы решением её было выражение-сумма чисел 24 и16 подключая на 4
Математика
Составе задачу чтобы решением её было выражение-сумма чисел 24 и16 подключая на 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петркупил 4апельсина и бабушка 20 апельсинов .сколько все апельсинов получилось ?? 4+20=24
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