Если за 1.5 минуты вы зарабатываете 75 копеек, то за сколько времени вы заработаете 10 000 рублей?

Математика

Если за 1.5 минуты вы зарабатываете 75 копеек, то за сколько времени вы заработаете 10 000 рублей?

Автор: Гость