Морфологический разбор слова в поле
Русский язык
Морфологический разбор слова в поле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поле- имя существительное,обозначает предмет. Морфологические признаки постоянные нарицательное; неодушевлённое; средний род; склонение непостоянные именительный падеж; единственное число синтаксическая роль: либо подлежащие либо дополнение.
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