Морфологический разбор слова в поле

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Морфологический разбор слова в поле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Поле- имя существительное,обозначает предмет. Морфологические признаки постоянные     нарицательное;     неодушевлённое;     средний род; склонение  непостоянные      именительный падеж;     единственное число синтаксическая роль: либо подлежащие либо дополнение.

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